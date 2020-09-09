Президент "Енергоатому" в карантин отримував зарплату в 300 тисяч гривень

Президент державного "Енергоатому" Петро Котін під час пандемії заробляв ушестеро більше, ніж мав би через введені урядом обмеження в 10 мінімальних зарплат.

Про це повідомляє УНН. Зазначається, що в компанії суму зарплати засекретили, проте у своїй декларації Котін вказував посадовий оклад.

Призначений у березні, Котін уже двічі подав зміни до декларації, де повідомив про отриману зарплату у квітні в розмірі 125,9 тис. грн, а у травні – 296 тис. грн.

Хоча на нього мало б поширюватися розпорядження уряду, який обмежив зарплату чиновникам у розмірі 10 мінімальних окладів або не більш ніж 47,2 тис. грн на час карантину.

У НАЕК "Енергоатом" заявили, що інформація з приводу зарплати належить до "персональних даних", згоду на розголошення яких Котін не надав.

"Оскільки інформація щодо нарахованої заробітної плати є персональними даними і згоду на їх поширення не отримано від тимчасового виконувача обов’язків президента ДП "НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна, таку інформацію не може бути надано", – повідомили в НАЕК.

В "Енергоатомі" також проігнорували запитання, скільки за таких зарплат керівництва отримують звичайні робітники АЕС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 квітня Кабінет міністрів урізав зарплати керівникам державних підприємств. З 1 квітня і до кінця останнього карантинного місяця вони отримували не більш ніж 46 тисяч гривень.

29 серпня Конституційний Суд скасував рішення про обмеження максимальної заробітної плати посадових осіб у бюджетних організаціях, суддів, прокурорів, депутатів і т.д.