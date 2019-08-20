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"Дикий захід!" У Зеленського придумали радикальний метод боротьби з рейдерством

1.3т Читати матеріал російською

В Україні восени планують запустити проект для захисту бізнесу від рейдерства, водночас головним інструментом стане електронно-цифровий підпис.

Про це у Facebook написав співзасновник Monobank Дмитро Дубілет, який став радником тимчасового виконувача обов'язків глави СБУ Івана Баканова. Коментуючи нинішню ситуацію із захопленням бізнесу, він уточнив, що в країні зараз "Дикий Захід".

"Ми хочемо дати можливість будь-якому бізнесу доповнювати свій статут простим становищем: реєстраційні дії, пов'язані з цим бізнесом, повинні супроводжуватися додатковим електронним документом, на які накладено ЕЦП осіб, котрих визначить бізнес", – написав Дубілет.

У той же час бізнес зможе самостійно визначати: чи достатньо електронно-цифрового підпису директора, або ж потрібні ЕЦП всіх власників.

"Зміни до статуту вносяться, як і зараз, через нотаріусів", – пояснив радник Баканова.

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Такі нововведення, зазначає Дубілет, зобов'яжуть усіх реєстраторів перед проведенням реєстраційної дії перевіряти, чи немає у бізнесу, за яким планується дія, цього додаткового захисту. Якщо він є, то вимагати відповідні ЕЦП.

Рейдерське захоплення

Рейдерське захоплення

ckp.in.ua

"Так, бізнес зможе реально захиститися. Адже крадіжка або злом ЕЦП – це набагато рідкісніші кейси, ніж, умовно, підкуп реєстратора (це я знаю ще з банківського досвіду)", – додав Дубілет.

Він також підкреслив, що цей проект стане лише одним із небагатьох заходів, які планують впровадити для боротьби з рейдерством в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дубілет заявив, що для захисту від рейдерства хочуть також через СМС сповіщати власників, якщо без їхнього відома щось буде змінюватися в реєстрах.

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Особа
Дмитро Дубілет
Місце
Україна
Тег
бізнесмен
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
в России ЭЦП (Электронная цифровая подпись) действует уже несколько лет, но проблему рейдерства это никак не решило
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