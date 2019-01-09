Почнуть із Києва: Україна готує радикальні заходи для збереження доріг

Основні автомагістралі України незабаром обладнають спеціальними датчиками вагового контролю для виявлення перевантажених фур, які руйнують дорожнє покриття. Перші датчики з'являться на під'їздах до Києва.

Про це розповіла у ефірі ObozTV директор ДП "Укрдорінвест" Олена Криворучко. За її словами, без введення вагового контролю будь-які інвестиції в дорожню галузь стають "нелогічними і недоцільними".

"У 2018 році було ухвалене вольове рішення починати впроваджувати систему автоматичного зважування транспортних засобів на ходу. На скільки б ми не збільшували кількість патрульних служб, все одно присутній людський фактор. Ментальність наших перевізників — намагатися підкупити цих інспекторів. Найкраще рішення — це відсутність людського фактора", — розповіла Криворучко.

"Наприкінці 2018 року ми підписали перший пілотний контракт з компанією-підрядником. Це спільне підприємство, представлене Україною та Канадою, яке постачатиме і встановлюватиме датчики на певних ділянках дороги, а саме на під'їздах до Києва", — додала керівник держпідприємства.

За її словами, почати з Києва вирішили, "бо там трафік найбільш інтенсивний і колосальна кількість фур, які рухаються з перевантаженням".

Як пояснила Криворучко, система вагового контролю Weight-in-Motion (WiM) передбачає, що в дорожнє полотно вшивається спеціалізоване обладнання та датчики. Над дорогою встановлюється рамна опора з камерами, які при зіткненні транспортного засобу з дорожнім полотном в автоматичному режимі фіксують вагу транспортного засобу, а камера фіксує номерні знаки та обличчя водія. Отримані дані оброблятимуться в автоматичному режимі.

Також вона зазначила, що для розміщення цих комплексів були обрані ділянки доріг, де немає можливості об'їзду.

autoplus.su

Як повідомляв ObozTV, директор ДП "Укрдорінвест" Олена Криворучко також розповіла, скільки грошей в Україні було виділено за підсумками 2018 року на ремонт доріг державного значення.

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