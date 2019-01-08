Ремонт доріг в Україні: стало відомо скільки мільйонів витрачено в 2018 році

За підсумками 2018 року на ремонт доріг державного значення з дорожнього фонду України було виділено понад 20 млрд грн. Усі ці кошти були використані на 100%.

Про це в ефірі ObozTV розповіла директор ДП "Укрдорінвест" Олена Криворучко. За її словами, всі заплановані на 2018 рік роботи на державних дорогах були повністю виконані.

"Ці кошти були використані за "маршрутним" принципом. Тобто ремонтувалися повноцінні коридори, а не окремі ділянки", – пояснила Криворучко.

Однак вона вказала на проблему з ремонтом доріг місцевого значення. У той час, як субвенції з дорожнього фонду на потреби місцевих доріг склали 11,6 млрд гривень, їх освоєння не було завершено.

Ремонт доріг в Україні

"І "Укравтодор", і Мінінфраструктури активно проводили моніторинг. І за підсумками року в повному обсязі не всі області впоралися і не всі обласні керівники змогли досягти стовідсоткового показника і використати всі доступні засоби. Головна проблема тут – це управлінський підхід", – заявила чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня у будні о 17:30 на ObozTV.