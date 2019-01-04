ДФС опублікувала список "єдинників" -мультимільйонерів для перевірки: чим займаються

Держфіскальная служба (ДФС) опублікувала список мільйонерів, які при цьому сплачують єдиний податок. Всіх їх перевірять в 2019 році. І хоча максимальний дохід "єдинника" становить 5 млн грн на рік, деякі підприємці заробили понад 100 млн грн на рік і фактично є мультимільйонерами.

OBOZREVATEL публікує список мільйонерів на єдиному податку, яких перевірить ДФС в 2019 році.

Всього серед фізосіб-підприємців (ФОП) ДФС в 2019-му перевірить 31 українця, річний дохід яких перевищив 100 млн грн! Варто зазначити, що мова йде про підприємців, які перебувають на третій групі єдиного податку. Згідно із законом їх ліміт по доходу становить 5 млн грн. На різницю між реальним доходом і встановленої кордоном встановлюється подвійна ставка оподаткування – 30% (до 5 млн – 15 %). Крім того, вони зобов'язані також заплатити і інші податки, передбачені Податковим кодексом.

"Единники"-мультимільйонери, яких перевірить ДФС:

Мельничук Ірина Валеріївна, Волинська область (займається оптовою торгівлею м'ясом, овочами і фруктами);

Декет Кароліна Василівна, Закарпатська область (торгівля лісоматеріалами);

Коноваленко Олексій Георгійович, Черкаська область (торгівля м'ясом та м'ясними продуктами);

Фомін Юрій Вікторович, Київська область (організація похорону);

Крамар Дмитро Володимирович, Львівська область (торгівля м'ясом та м'ясними продуктами);

Козуб Юрій Григорович, Полтавська область (виробництво сиро-молочної продукції);

Іскрицька Тетяна Іванівна, Тернопільська область (торгівля цукром, шоколадом, кондитерка);

Кухарук Юрій Анатолійович, Волинська область (вантажний автотранспорт);

Петренко Валерій Миколайович, Дніпропетровська область (виробництво паперу);

Сергієнко Володимир Іванович, Полтавська область (продукти харчування);

Яровенко Олександр Олександрович, Черкаська область (м'ясна продукція);

Любін Роман Григорович, Донецька область (запчастини, виробництво хімічної продукції);

Некрасова Наталія Володимирівна, Черкаська область (торгівля паливом);

Стась Олексій Станіславович, Дніпропетровська область (торгівля продуктами, алкголем, сигаретами);

Василевський Віктор Якович, Харківська область (матеріали для будівництва);

Павловський Володимир Гаврилович, Дніпропетровська області (напої, парфумерія);

Циз Сергій Костянтинович, Миколаївська область (м'ясна продукція);

Демченко Олександр Миколайович, Харківська область (торгівля паливом);

Бегаевскій Сергій Олександрович, Дніпропетровська область (тютюнові вироби);

Будник Юлія Сергіївна, Черкаська область (продукти харчування);

Чайко Володимир Олексійович, Дніпропетровська область (торгівля алкогольними та іншими напоями);

Повний список фізосіб-підприємців, яких перевірять в 2019 році, можна скачати тут.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2019 року втратив чинність закон про введення заборони на перевірки бізнесу. Таким чином регуляторні служби знову зможуть приходити на підприємства з перевірками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що в 2019 році перевірки бізнесу будуть проходити за затвердженим планом, а інспектори матимуть спеціальні чек-листи.

В Україні в 2018 році під час перевірок контролюючими органами бізнесу штрафи і санкції застосовували при 40% виявлених порушень.