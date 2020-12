Детектив НАБУ зі 'справи Свинарчуків' продав акції на 3 млн гривень

Детектив Національного антикорупційного бюро Дмитро Литвиненко, який фігурував у "справі Свинарчуків", отримав 3 млн гривень від брокерської компанії Interactive Brokers LLC за продаж акцій у 2020 році.

Водночас близько 3 млн грн він витратив на придбання акцій (зокрема й Tesla на суму близько 100 тис. грн). Про це свідчать зміни в електронних деклараціях.

Також детектив НАБУ став акціонером Royal Caribbean Cruises Ltd, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, Delta Air Lines Inc, Exxon Mobil Corporation, Vodafone Group PLC і інших корпорацій.

За 2019 рік, згідно з декларацією, Литвиненко отримав лише 741 тис. грн. Його дружина, співробітниця Вищої ради правосуддя, – 497 тис. грн. Також детектив НАБУ має 6,5 тис. доларів готівкою і 5 тис. грн заощаджень на банківському рахунку.

Крім того, він має не погашений з 2015 року кредит в Ощадбанку на 11,6 тис. грн, а також кредит у ПриватБанку – 20 тис. грн.

У власності у Литвиненка є мопед (100 тис. грн) і Toyota Camry 2011 року (182 тис. грн).

Литвиненко зазначив, що проживає у Києві з дружиною, двома дітьми і родичкою. Зокрема, він орендує з 2015 року квартиру площею 32 кв. м. Також він уклав попередній договір на купівлю нерухомості на суму 364 тис. грн.

Нагадаємо, що Литвиненко фігурував у "справі Свинарчуків", коли в листуванні з Андрієм Рогозою – партнером Ігоря Гладковського-Свинарчука (сина на той момент заступника секретаря РНБО Олега Гладковського) уточнював, які його фірми потрібно вивести з "чорного списку", щоб вони змогли виконувати оборонні замовлення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

журналісти програми "Наші гроші" звинуватили Олега Гладковського і його сина Ігоря в організації корупційної схеми, в якій високопоставлені фігуранти справи отримували відкати з купівлі деталей до військової техніки, за які Україна переплачувала в 3-4 рази.

П'ятий президент України Петро Порошенко звільнив Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО і з посади голови міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.