Дешевше за "рюкзаки Авакова": Міноборони закупило спорядження для військових

Міністерство оборони України в березні за результатами тендеру уклало чотири угоди про закупівлю рюкзаків на 36,2 млн гривень.

Як повідомляють "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро", один рюкзак таким чином коштував 1 646 грн. Для порівняння у 2015 року МВС купувало рюкзаки по 2900 грн.

Відзначається, що всього до серпня поставлять 22 тис. індивідуальних бойових рюкзаків видів 3 (Black) і 5 (український піксель ММ-14).

Раніше в березні військова частина 1471 ДПСУ замовила рюкзаки видів 1 (Coyote) і 2 (Olive green) за тими ж техумовами зі змінами №2 майже за такою самою ціною - 1639 грн. Саме ж Міноборони протягом 2018 закуповувало рюкзаки видів 1 (Coyote) і 2 (Olive green) за тими ж техумовами, але зі змінами №1 на 5% дешевше - по 1566 грн.

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Крім того, протягом 2017 армія замовляла рюкзаки виду 2 (Olive green) за тими ж техумовами, але зі змінами №1 на 14% дешевше - по 1 435 – 1 450 грн.

Зараз ПВТП "Акрополіс" отримало замовлення на 6,5 тис. рюкзаків на суму 10,69 млн грн, ТОВ "Праймформ" - 5,5 тис. рюкзаків на 9,05 млн грн, ТОВ "Екстрім-Текс" - 5 тис. рюкзаків на 8,23 млн грн, а ТОВ "Торнадо" - 5 тис. рюкзаків на 8,23 млн гривень.

Сума угод на 0,1% нижче загальної очікуваної вартості закупівлі в 36,23 млн грн, пише видання.

У торгах також брали участь ТОВ "Пром.Стандарт", ТОВ "Формстіль" і ТОВ "Харківський НДІ тактичного спорядження", причому ніхто не знижував ціну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2015 році в мережі з'явився відеозапис, на якому людина, схожа на сина міністра внутрішніх справ, домовляється з нібито заступником міністра Сергієм Чеботарем про постачання рюкзаків для підрозділів МВС ще до проведення тендеру.

Національне антикорупційне бюро 31 жовтня 2017 року провело обшуки у сина глави МВС Олександра Авакова. Його підозрювали в співучасті в розтраті понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для потреб МВС. 1 листопада суд відпустив Авакова під особисте зобов'язання.

Слідством було встановлено, що закупівельна ціна рюкзаків, яка значилася в договорі, 2900 гривень, але реальна їхня вартість становила 500 гривень. Частина рюкзаків була пошита в тюрмі, і їхня собівартість складає близько 100 грн.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав кримінальне провадження політичним, зазначивши, що справа інспірована.

5 липня 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо Авакова-молодшого і Чеботаря.

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