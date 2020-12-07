Вчені назвали дату, коли м'ясо буде коштувати як цукор

Дослідники американського аналітичного центру RethinkX передбачили, що до 2035 року вартість лабораторного м'яса буде у 10 разів нижчою, ніж натурального. Таким чином його ціна наблизиться до вартості цукру.

Як сказано у дослідженні Rethinking Food and Agriculture 2020-2030, синтетичні білкові продукти стануть набагато смачнішими, кориснішими і ситнішими, ніж натуральні.

Вчені проаналізували, як швидко будуть здійснюватися революційні зміни у виробництві. Основою для аналізу став агросектор США – передової країни в питаннях еволюції ринків.

"Розвиток науки і технологій дозволяє вже сьогодні проводити органічні молекули будь-якої складності. А це означає, що до 2030 року вартість синтезованих білків буде в п'ять разів нижчою, ніж зараз. До 2035 року білок, видобутий в лабораторних умовах (м'ясо з пробірки), буде у 10 разів дешевший за існуючі тваринні білки, і в підсумку наблизиться до вартості цукру", – сказано у доповіді.

Втім, лабораторне м'ясо не замінить тваринне повністю у найближчі 10 років. За оцінками вчених, до 2021-2023 років буде досягнуто співвідношення витрат для виробництва звичайного і лабораторного м'яса. Так кількість синтезованого продукту буде швидко рости.

До 2030 року відбудуться такі зміни:

обсяг ринку яловичого фаршу скоротиться на 70%,

ринок стейків – на 30%,

ринок молочних продуктів – майже на 90%,

обсяги виробництва сої, кукурудзи і люцерни впадуть більш на понад 50%.

"Ціна нових харчових продуктів буде удвічі нижчою, ніж продуктів тваринного походження, і вони будуть кращими за всіма функціональними характеристиками – поживність, смак, зручність споживання, асортимент, калорійність", – сказано у доповіді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні минулого тижня сильно виросли ціни на два популярних продукти:

Україна за останні роки різко скоротила виробництво гречаної крупи. Тому полиці магазинів стала захоплювати російська продукція, розфасована у Казахстані.

Водночас, у 2020 році ціни на червону ікру зросли в середньому на 20% в порівнянні з минулим роком. Її вартість зараз коливається від 1,4 тис. до 2,4 тис. грн за кілограм.