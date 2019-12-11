Дешеві кредити для бізнесу: у Гончарука знайшли 5 млрд гривень на суперечливу ідею Зеленського

У 2020 році уряд України готовий витратити 5 млрд грн з бюджету на фінансування програми кредитування малого та приватного бізнесу.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна". Нагадаємо, що програму під назвою "Повертайся і залишайся", яка передбачає позики на розвиток бізнесу під 5%, 7% і 9%, раніше анонсував президент України Володимир Зеленський.

За словами чиновника, уряд за підтримки Національного банку знайшов можливість профінансувати спеціальний фонд. Згодом він постачатиме фінансами всіх охочих, хто відповідатиме критеріям програми, підкреслив Гончарук.

"Ця сума протягом року, можливо, буде змінюватися, але наразі, в нашому розумінні, 5 млрд грн за наступний рік ми готові як держава витратити. Ми бачимо інструменти, щоб забезпечити цей інструмент засобами", – заявив прем'єр-міністр. Водночас він зазначив, що сума залежатиме від кількості заявок.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що хоче виконати інавгураційну обіцянку і повернути всі 65 мільйонів українців на рідні землі. Як мотиватор він запропонував "тим, хто виїхав, і тим, хто опустив руки" з 1 лютого 2020 року видавати 1,5 млн грн кредиту терміном на 5 років на відкриття або розвиток бізнесу під наступні відсотки:

5% річних за дохід до 25 млн, якщо створюється щонайменше два робочі місця;

7%, якщо бізнес приносить до 25 млн прибутку і не створює робочі місця (але за кожного нового працівника ставку зменшать на 0,5%);

9%, якщо бізнес уже запущений і приносить від 25 до 50 млн фінансової вигоди.

Також, за умовами програми, сам учасник має інвестувати 20% власних коштів від усіх витрат.

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