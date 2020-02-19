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19 лютого • оновлено в 15:41
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Держводагенство може очолити людина з команди Януковича

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Державне агентство водних ресурсів України може очолити Олексій Кузьменков – соратник колишнього міністра аграрної політики та продовольства, члена Партії регіонів Миколи Присяжнюка.

У 2014 році Кузьменков балотувався до Верховної Ради 8-го скликання від політичної партії "Всеукраїнське аграрне об’єднання "ЗАСТУП". Про це повідомляє "СпецКор".

На парламентських виборах 2014 року партія посіла 11 місце за кількістю голосів виборців (2,65%). За словами журналістів, партію вважали технічною, спрямованою захищати інтереси Присяжнюка.

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У квітні 2014 року Генеральна прокуратура України звернулася до суду з проханням обрати запобіжний захід Присяжнюку у вигляді утримання під вартою. Також він був оголошений в розшук.

Державне агентство водних ресурсів України може очолити Олексій Кузьменков

Державне агентство водних ресурсів України може очолити Олексій Кузьменков

"Всеукраїнське аграрне об’єднання "ЗАСТУП"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін збирається змінити керівництво "Нафтогазу", "Укренерго", а також інших стратегічних підприємств.

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Україна
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