Держпродспоживслужба знову опинилась в процесі "ліквідації"

Уже майже десять місяців Держпродспоживслужба, яка об'єднує життєво необхідні контролювальні функції, не має відповідального керівництва. Виробників харчової продукції та аграріїв загнали в глухий кут бюрократичних питань. Незрозумілі, штучно заплутані законодавчі та нормативні правила заважають працювати порядним учасникам ринку.

Нехтуючи інтересами вітчизняних виробників та іноземних партнерів, зокрема Угодою про Асоціацію з ЄС, яка є здобутком Революції Гідності, та насамперед інтересами пересічних громадян, наш Кабінет міністрів вирішив "ліквідувати" Держпродспоживслужбу та створити нову Державну службу з контролю захворювань в Україні під крилом МОЗ.

Що це значить на практиці? Будуть безлад і кадрові "змагання", протягом місяців, а то й років ніщо не працюватиме. Лабораторії Держпродспоживслужби, які тестують, зокрема, безпеку харчових продуктів, будуть передані МОЗ для "посилення боротьби з Covid-19". Тоді як ВООЗ офіційно закликає припиняти карантинні заходи, визнавши той факт, що наслідки карантину гірші від наслідків хвороби. А в нашій країні робимо все навпаки – знищуємо життєво важливу для України галузь сільського господарства та харчового виробництва, яка не зможе ефективно працювати без чітко функціональної Держпродспоживслужби .

Наші іноземні партнери будуть змушені припинити взаємодію з вітчизняними виробниками, зупиняться експортні контракти, держава втратить величезні надходження до бюджету, припиняться валютні надходження тощо!

Асоціація "Аграрний Альянс України" – проти цих хаотичних змін у найважливішій державній установі, тим паче цього року, коли несприятливі погодні умови, світова економічна криза та пандемія принесли дуже небезпечні виклики сільгоспвиробникам і всьому населенню країни..

Ми надіслали листи-звернення до Офісу президента України, Кабінету міністрів України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України забезпечити ефективне та прозоре функціонування Держпродспоживслужби, підсилити її законодавчо та кадрово, призначити на вакантні посади професійне та відповідальне керівництво всіх напрямів!