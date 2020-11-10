Держпідприємства під керівництвом людей Зеленського втратили 10 млрд грн – ЗМІ

Держпідприємства, на яких після обрання президентом України Володимира Зеленського змінили керівників, показали сумарний збиток в 10 млрд грн.

Про це сказано в спільному проекті видання "Тексти" і аналітиків системи YouControl. Його автори вибрали з 100 найбільших держпідприємств ті, де після обрання Зеленського президентом уряд змінив керівників.

Серед топ-5 компаній, які отримали найбільші збитки в 2019 році в порівнянні з 2018 роком – "Аграрний фонд" (-3,4 млрд грн), Центренерго (-2,479 млрд грн) і ДП "Завод ім. Малишева" (-915 млн грн), а також - ДП "Обслуговування повітряного руху України" (-828 млн грн) та ДП "Вугільна компанія" Краснолиманська "(-234 млн грн).

"Якщо відкинути суперприбутковий Нафтогаз, то сумарні збитки всіх компаній в 2019 році склали 13,2 млрд у порівнянні з 2018 роком. З них 10 млрд припадають на підприємства, де ЗЕвласть замінила керівників", – сказано в матеріалі.

Журналісти направили 23 жовтня запити до топ-5 збиткових підприємств, щоб уточнити їх дані щодо прибутку за 2018 і 2019 роки. Станом на день публікації матеріалу відповідь отримали лише від ПАТ "Центренерго".

Серед держпідприємств, доходи яких впали більш ніж на 30% після зміни керівництва, крім перерахованих вище, також: ДП "Артемсіль" (-103 млн грн), ДП "Завод "Електроважмаш" (- 82 млн грн), ПАТ "Українське Дунайське пароплавство" (-16 млн грн), ДП "Конярство України" (-8 млн грн).

У той же час в матеріалі названі підприємства, прибуток яких в 2019 році в порівнянні з 2018 після зміни керівників виріс більш ніж на 30%. Це "Укрінмаш" (4 млн грн), "Укрспирт" (19 млн грн), ДП "Новатор" (21 млн грн), "Спецтехно-Експорт" (28 млн грн), АТ "Херсонська Теплоцентраль" (73 млн грн) і ДП "НВК Газотурбобудування "Зоря-Машпроект" (262 млн грн).

Журналісти відзначили, що проблема з українською держвласністю полягає не в наявності державних підприємств як таких, а в тому, що у них досі стара радянська структура управління, яка вабить менеджера вкрасти.

"Щоб її зламати, і народилася ідея незалежних наглядових рад з іноземцями в складі, яку зараз критикує Зеленський", – сказано дослідженні.

Першочерговим завданням адекватної і раціональної влади автори проекту назвали не продати працюючі підприємства якомога швидше, а налагодити ефективну роботу, щоб управління здійснювалось за сучасними принципами, які мінімізують корупційні ризики. А після цього треба дивитися, що продавати, а що залишити державі повністю або частково.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді зареєстрували законопроект, що обмежує розмір заробітних плат в наглядових радах державних підприємств.