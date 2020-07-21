Боротьба з відмиванням грошей в Україні: скільки завели справ за пів року 2020-го

В Україні за півроку 2020-го виявили 468 випадків можливого відмивання доходів отриманих злочинним шляхом.

Як повідомляється на урядовому порталі, Державна служба фінансового моніторингу передела всі матеріали у відповідні правоохоронні органи. У вказаних матеріалах сума фінансових операцій становить 44,8 млрд гривень.

"Держфінмоніторингом приділяється особлива увага стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна. Так, у І півріччі 2020 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 97 таких матеріалів (19 узагальнених матеріалів та 78 додаткових узагальнених матеріалів)", – сказано в сообщении. Зокрема, йдеться про суму 2,7 млрд гривень.

Окремо підкреслено, що заведено 26 справ, які стосуються фінансування терористичної діяльності, сепаратизму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у першому кварталі 2020 року виявили низку фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з відмиванням грошей на суму 14,8 млрд гривень.