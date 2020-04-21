В Україні намагалися відмити 14,8 млрд гривень з початку 2020 року – Держфінмоніторинг

В Україні у першому кварталі 2020 року виявили фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з відмиванням грошей, на 14,8 млрд гривень.

Про це повідомляє Державна служба фінансового моніторингу України, яка підвела підсумки своєї роботи за перший квартал 2020 року.

За цей період відомство підготувало 239 матеріалів і передало до правоохоронних органів. Таким чином мова йде про злочини на суму в 14,8 млрд гривень.

Держфінмоніторинг приділяє особливу увагу розслідуванню фактів відмивання коштів, отриманих від корупційних діянь – таких матеріалів було 47 на загальну суму 161,4 млн гривень.

Держфінмоніторинг dt.ua

Відповідно до законодавства України, Держфінмоніторинг спільно із правоохоронними органами здійснює заходи, спрямовані на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму.

Так, протягом І кварталу 2020 року Держфінмоніторингом передано до правоохоронних органів 18 матеріалів стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні слідчі ДБР затримали підполковника СБУ та його спільника, які перевозили на окуповану територію Донецької області готівку.