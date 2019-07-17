Держфінмоніторинг озвучив результати роботи у 2019 році

Державна служба фінансового моніторингу України у І півріччі 2019 року у рамках протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення підготувала 398 матеріалів.

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 36,1 млрд гривень, повідомляє "Урядовий портал".

У Держфінмоніторингу наголосили, що приділяють особливу увагу розслідуванням фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна.

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Зокрема, у І півріччі 2019 року відомство направило до правоохоронних органів 89 таких матеріалів (23 узагальнені матеріали та 66 додаткових узагальнених матеріалів).

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину становить 4,6 млрд гривень.

Крім того, Держфінмоніторинг спільно із правоохоронними органами здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму.

Так, у І півріччі 2019 року було направлено до правоохоронних органів 42 матеріали (з них 14 узагальнених матеріалів та 28 додаткових узагальнених матеріалів) стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму.

У Держфінмоніторингу наголосили, що приділяють особливу увагу розслідуванням фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей підтвердив, що Україна є надійною і не вимагає проведення спеціальних контрольних заходів.

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