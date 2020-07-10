В стінах ТОВ "Євро-реконструкція" відбулася зустріч між керівником підприємства В'ячеславом Селівановим та новим головою Державної екологічної інспекції Андрієм Мальованим. Чиновник здійснив візит для того, щоб досягти домовленостей щодо здійснення контролю дотримання та виконання природоохоронного законодавства на підприємстві.

Під час зустрічі керівники обговорили проблемні питання, що стосуються здійснення контролю виконання природоохоронних заходів в умовах карантину. Між сторонами було досягнуто домовленостей щодо подальшого діалогу між підприємством та екологічною інспекцією, зокрема з ініціативи підприємства буде підготовлено звернення до Державної екологічної інспекції, яке дозволить провести позаплановий захід контролю за дотриманням природоохоронного законодавства.

Також озвучено кроки підприємства у природохоронному полі, щодо здійснення заходів контролю дотримання природоохоронного законодавства.

Держекоінспекція та ТОВ "Євро-реконструкція" розпочали відкритий діалог

На підприємстві ж зазначають, що завжди відкриті до діалогу, взаємодії та відповідного контролю своїх дій з боку державних інститутів.

"ТОВ "Євро-реконструкція" нічого приховувати. Так, ми відносимося до числа підприємств, що здійснюють забруднення атмосферного повітря, проте ми працюємо лише в рамках отриманих дозволів, чітко дотримуючись відведених норм по викидах. Водночас постійно працюємо над покращенням екологічних показників за рахунок здійснення реконструкції та впровадження природоохоронних заходів", – стверджує генеральний директор ТОВ "Євро-реконструкція" В'ячеслав Селіванов.

Також підприємство є платником екологічного податку. Законодавством України передбачено щоквартальну сплату промисловими підприємствами екологічного податку на користь держави. Так, лише за 2019 рік ТОВ "Євро-реконструкція" сплачено понад 28 мільйонів гривень екологічного податку,

ТОВ "Євро-реконструкція" зазначає, що на підприємстві вже запроваджено та реалізуються природоохоронні заходи, направлені на покращення екологічних показників роботи та зменшення негативного впливу підприємства на довкілля.

Зокрема, триває реконструкції газоочисного обладнання котлів, встановлюються нові електрофільтри.

Наприкінці 2018 року на підприємстві збудовано перший з п'яти електрофільтрів, загальною вартістю 98, 6 млн грн, експлуатація якого дала змогу у 80 разів зменшити концентрацію по викидам пилу, що повністю відповідає європейським вимогам. Будівництво лише одного фільтру вже дало можливість у 2019 році знизити викиди пилу в середньому на 20-25%, в залежності від режиму роботи ТЕЦ.

Наразі на підприємстві здійснюється будівництво наступного електрофільтру на котлі №7. Загальна вартість будівництва якого складає 118 млн грн. Завершити роботи планується до кінця 2020 року.

Також підприємством розробляється проєктна документація на будівництво наступних, одразу двох сучасних електрофільтрів, які планують включити до інвестиційної програми підприємства на 2021 рік.

Далі встановлення сіркоочистки та азотоочистки, що відповідає програмі реконструкції та вимогам Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок.

Також під час карантину ТОВ "Євро-реконструкція" вжито заходи по зменшенню використання вугілля за рахунок збільшення частки газу, для того, щоб очистити повітря в зоні можливого впливу Дарницької ТЕЦ.

"Такий крок не є вигідним з боку роботи підприємства, проте ми розуміє складність ситуації, що склалася та йдемо назустріч місту. За 4 місяці 2020 року частку використання газу на ТОВ “Євро-реконструкція” було збільшено до максимальної технічної можливості, середній показник використання газу складає майже 60 %. Це дозволило в рази мінімізувати викиди в атмосферне повітря", –відзначає В'ячеслав Селіванов.

Дотримання екологічних стандартів є визначеним пріоритетом діяльності ТОВ "Євро-реконструкція", що підтверджується конкретними природоохоронними заходами, стверджують на підприємстві.

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ТОВ "Євро-реконструкція​​​​​​​" являється виробником теплової та електричної енергії у столиці. Підприємство забезпечує теплом та гарячою водою близько трьохсот тисяч споживачів Дарницького та Дніпровського районів.