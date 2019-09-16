Держбюджет-2020: опубліковано текст головного фінансового документа України

Верховна Рада в понеділок, 16 вересня, опублікувала текст проект закону про Державний бюджет України.
Зокрема інформація про відповідний законопроект №2000 "Про державний бюджет України на 2020 рік" вже доступна на офіційному сайті парламенту.
Ініціатором проекту закону вказано прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Суб'єктом права законодавчої ініціативи є Кабінет міністрів.
Що закладено в держбюджеті-2020:
Витрати на національну безпеку збільшені на 33,8 мільярда гривень і складуть 245,8 мільярда гривень.
Фінансування Пенсійного фонду – 172,6 мільярда гривень.
На розвиток дорожньої інфраструктури передбачено 74,4 мільярдагривень, з яких 69,7 мільярда гривень – Дорожній фонд.
Витрати на підтримку енергетичної незалежності заплановані в розмірі 2 мільярдів гривень.
Міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила, що проект держбюджету на 2020 рік побудований на діючому макропрогнозі з валютним курсом 28,2 гривні за долар.
Він передбачає доходи в сумі 1,079 трлн гривень, витрати – 1,170 трлн гривень. Дефіцит складе 90,5 млрд гривень або 2,09% ВВП.
На погашення і обслуговування державного боргу направлять 438,1 млрд гривень.
Проект державного бюджету на 2020 рік передбачає зростання мінімальної зарплати на 550 гривень – до 4723 гривень.
Одночасно з цим буде підвищено і посадові оклади працівника за єдиною тарифною сіткою. З 1 січня наступного року вони повинні зрости до 2102 гривень. Це на 181 гривню більше, ніж у 2019 році.
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