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16 вересня • оновлено в 13:17
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Держбюджет-2020: опубліковано текст головного фінансового документа України

1.2т Читати матеріал російською

Верховна Рада в понеділок, 16 вересня, опублікувала текст проект закону про Державний бюджет України.

Зокрема інформація про відповідний законопроект №2000 "Про державний бюджет України на 2020 рік" вже доступна на офіційному сайті парламенту.

Ініціатором проекту закону вказано прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Суб'єктом права законодавчої ініціативи є Кабінет міністрів.

Що закладено в держбюджеті-2020:

  • Витрати на національну безпеку збільшені на 33,8 мільярда гривень і складуть 245,8 мільярда гривень.

  • Фінансування Пенсійного фонду – 172,6 мільярда гривень.

  • На розвиток дорожньої інфраструктури передбачено 74,4 мільярдагривень, з яких 69,7 мільярда гривень – Дорожній фонд.

  • Витрати на підтримку енергетичної незалежності заплановані в розмірі 2 мільярдів гривень.

Міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила, що проект держбюджету на 2020 рік побудований на діючому макропрогнозі з валютним курсом 28,2 гривні за долар.

Він передбачає доходи в сумі 1,079 трлн гривень, витрати – 1,170 трлн гривень. Дефіцит складе 90,5 млрд гривень або 2,09% ВВП.

На погашення і обслуговування державного боргу направлять 438,1 млрд гривень.

Проект державного бюджету на 2020 рік передбачає зростання мінімальної зарплати на 550 гривень – до 4723 гривень.

Одночасно з цим буде підвищено і посадові оклади працівника за єдиною тарифною сіткою. З 1 січня наступного року вони повинні зрости до 2102 гривень. Це на 181 гривню більше, ніж у 2019 році.

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Тема
Держбюджет-2020
Особи
Олексій Гончарук Оксана Маркарова
Місце
Україна
Теги
бюджет Кабінет Міністрів України Верховна Рада України
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