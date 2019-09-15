У неділю, 15 вересня, до Верховної Ради внесли проект Державного бюджету на 2020 рік, який буде остаточно доопрацьований до 2 листопада.

Подробицями документа поділився на брифінгу прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає "Економічна правда".

"Ми сьогодні в парламент подаємо перший проєкт бюджету, щоб депутати могли на нього подивитися. Протягом 2 тижнів повинні подати в ВР програму діяльності уряду. Після цього ця програма буде врахована між першим і другим читанням", – заявив він.

Що закладено в держбюджеті-2020:

Витрати на національну безпеку збільшені на 33,8 мільярда гривень і складуть 245,8 мільярда гривень.

Фінансування Пенсійного фонду – 172,6 мільярда гривень.

На розвиток дорожньої інфраструктури передбачено 74,4 мільярда гривень, з яких 69,7 мільярда гривень – Дорожній фонд.

Витрати на підтримку енергетичної незалежності заплановані в розмірі 2 мільярдів гривень.

Держбюджет-2020: Гончарук озвучив головні деталі

За словами Гончарука, проєкт поки не враховує більшості тих ідей, з якими виступала команда президента Володимира Зеленського, оскільки робота все ще триває.

"У цьому проєкті бюджету ви вже побачите зменшення дефіциту, ви побачите, що і цей уряд, і команда президента мають намір зменшувати борг, який держава сьогодні має. Ми прагнемо на певному етапі вийти в бездефіцитний бюджет, коли наша витрати будуть рівні нашим доходам", – поділився прем'єр.

За його словами, це середньострокова мета. "Ми, на жаль, не можемо цього досягти за рік або навіть за два, але ми це тримаємо в думці. Дефіцит бюджету в новому бюджеті буде ще меншим, ніж в минулому", – запевнив прем'єр.

Держбюджет-2020: Гончарук озвучив головні деталі epravda.com.ua

"Друга складова – обсяг доходів, тобто обсяг грошей, які держава збирає фактично з суспільства, з економіки і перерозподіляє щодо ВВП – також буде зменшуватися. Це означає, що ми хочемо, щоб держави в економіці ставало менше", – повідомив Гончарук.

Прем'єр також пообіцяв збільшити витрати на дороги.

"Ми розуміємо, що цих грошей не вистачить для того, щоб вирішити всі амбітні завдання, які перед нами стоять. Ми окремо під час представлення програми дій уряду в парламенті поділимося своїми думками щодо фінансування будівництва доріг", – зазначив він.

Зміни, за словами Гончарука, торкнуться і агросектора. Вплинути на це має відкриття ринку землі, про яке не раз говорила команда Зеленського.

"Ми змінили підхід до державної підтримки агросектору. Замість дотування великих підприємств ми сфокусуємось на тому, щоб в разі прийняття земельної реформи компенсувати процентну ставку для фермерів (малих підприємств)", – пояснив він.

Також стало відомо, що в бюджеті-2020 Кабмін пропонує підвищити мінімальну зарплату на 550 гривень, до 4723 гривень.

Держбюджет-2020: Гончарук озвучив головні деталі investigator.org.ua

Відзначимо, законопроєкт про державний бюджет на рік створює Міністерство фінансів. Потім документ виноситься на розгляд Кабміну, який повинен затвердити цей проект. Після цього документ надходить до Верховної Ради. Там бюджет розглядається в трьох читаннях: між першим і другим в законопроект можуть вносити поправки. Коли за бюджет проголосують депутати після третього читання, підпишуть спікер і президент і опублікують в офіційній пресі уряду, він стає законом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гончарук розповів, що проєкт бюджету на 2020 рік буде базуватися на макропрогнозі, затвердженому ще попереднім урядом.

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