Держбюджет-2019: скільки Україна витратить на виплату держборгу

У державному бюджеті України на 2019 рік передбачені 417,4 млрд гривень на обслуговування та погашення державного боргу.

"Реалістичний державний бюджет ухвалили в листопаді 2018 року, а в грудні уже був затверджений бюджетний розпис. Це важливо з огляду на великі виплати із державного боргу", – йдеться на сайті Міністерства фінансів.

Водночас у відомстві наголошують, що перші виплати боргу починаються одразу з першого банківського робочого дня 2019 року і Україна готова їх профінансувати.

Зокрема, станом на 2 січня на Єдиному казначейському рахунку обліковується 9,9 млрд гривень, а на валютних рахунках у Національному банку України та в установах державних банків – понад 47 млрд у гривневому еквіваленті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, доходи держбюджету на 2019 рік передбачені у сумі 1,02 трлн гривень, зокрема доходи загального фонду — 928,5 млрд гривень і доходи спеціального фонду — 97,6 млрд гривень.

Витрати проекту держбюджету на 2019 рік передбачені у сумі 1,11 трлн гривень, зокрема видатки загального фонду — 1 трлн гривень і витрати спеціального фонду — 106,4 млрд гривень.