Держборг України раптово скоротився на сотні мільярдів: названа причина

Зміцнення гривні дозволило скоротити загальний обсяг державного та гарантованого боргу більш ніж на 100 млрд грн.

Про це повідомив глава Рахункової палати Валерій Пацкан, пише UBR. Він також наголосив на необхідності коригування закладеного в проекті державного бюджету на 2020 рік середнього курсу гривні до долара.

"За вісім місяців цього року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу скоротився на 101,3 млрд грн. Зміцнення гривні призвело до зменшення боргу на 144,3 млрд грн при перевищенні позик над погашенням боргів на 43 млрд грн", – повідомив він.

На думку чиновника, уряд повинен підвищити якість прогнозів макропоказників, за якими оцінюють параметри державного бюджету, оскільки невиконання бюджету відбувається "саме через неякісні прогнози та плани". Наприклад, в бюджет на 2019 рік був закладений курс, який суттєво відрізняється від сьогоднішнього, що призвело до значного недоотримання доходів, зазначив він.

"На жаль, ми повинні констатувати, що за дев'ять місяців цього року, за оцінкою Рахункової палати, зміцнення гривні призвело до недоотримання 20,7 млрд грн доходів держбюджету. І це не дивно, оскільки 40% обсягу доходів держбюджету обраховуються з використанням курсу гривні до долара США або євро", – підкреслив Пацкан.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що Україна повністю виплатила борг МВФ за програмою stand-by.

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