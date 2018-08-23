Держборг України прогнали "шоковим курсом": озвучено п'ять сценаріїв

Міністерство фінасів вивчило п'ять альтернативних шокових сценаріїв, які можуть очікувати український держборг.

Про це йдеться в "Середньостроковій стратегії управління державним боргом на 2018-2020 роки" (копією володіє FinClub), яку 22 серпня схвалив Кабмін. Як пише видання Financial Club, ці сценарії відображаються на показниках боргу і включаються в розрахунки з 2018 року.

"З метою перевірки боргової стійкості України були розглянуті п'ять альтернативних стрес-сценарії", - йдеться в стратегії.

Перший сценарій "Валютний шок" передбачає девальвацію гривні на 20% протягом 2018 року в порівнянні з валютним курсом 30,1 грн/$. Тобто, це девальвація до 36 грн/$, що нижче, ніж очікувані НБУ 40 грн/$ в разі відмови від співпраці з МВФ і падіння цін на експортні товари України.

Бізнес очікує девальвацію до 28,63 грн/$, а S&P - до 29,5 грн/$.

Другий сценарій "Шок відсоткових ставок" передбачає зсув вгору кривих доходностей (для внутрішнього і зовнішнього боргу), який вплине на інструменти фінансування.

Третій "стрес-сценарій на основі зростання реального ВВП" робить акцент на ймовірності падіння темпу приросту реального ВВП протягом трьох років на 5 п.п., 3 п.п. і 1 п.п. відповідно.

Четвертий негативний сценарій це "Шок первинного балансу": мова йде про первинний баланс держбюджету. Негативний баланс на рівні 2% від ВВП призведе до збільшення валової потреби у фінансуванні.

Фінальний п'ятий сценарій "Шок умовних зобов'язань" передбачає, що стійкість фіскального сектора може погіршитися у зв'язку з ризиками надпланових зобов'язань.

"У випадку України цей ризик пов'язаний з вразливим банківським сектором, фінансовою підтримкою держпідприємств і т.д.", - наголошується в стратегії.

Йдеться про загрозу збільшення навантаження на держбюджет на $1 млрд щорічно в 2018-2020 роках. Шок відповідає реалізації приблизно 80% зобов'язань в обсязі 94 млрд грн, які дорівнюють капіталізації банківського сектора в 2015 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що невиплата боргів і провал переговорів з МВФ загрожують Україні дефолтом.

Кабінет міністрів має намір скоротити прямий державний борг України до 52% ВВП вже до кінця 2019 року. Зараз обслуговування по відсоткам держборгу обходиться Україні в 130 млрд грн щорічно.