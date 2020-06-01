На засіданні Погоджувальної ради Верховної Ради України від 1 червня народний депутат Сергій Нагорняк вніс пропозицію викликати в парламент для звіту т.в.о. міністра енергетики Ольгу Буславець. Нардеп повідомив, що під час його травневих візитів на Запорізьку та Рівненську АЕС співробітники станцій цікавилися, чому на українському енергоринку частка дешевої державної атомної електроенергії зменшується, а дорожчої і неекологічної теплової генерації – збільшується.

Сергій Нагорняк 1800

"На сьогоднішній день з 15 атомних енергоблоків в Україні працює 10, з яких 5 – з обмеженнями. За добу НАЕК Енергоатом недовиробляє 68 мільйонів кВт/год електроенергії. Тобто, більше одного мільйона доларів недоотримує державна компанія. Ці гроші перетікають в руки приватних теплових енергокомпаній ", - зазначив нардеп.

Нагорняк запропонував, щоб парламент заслухав пояснення Ольги Буславец про те, чому прогнозний енергобаланс - несправедливий по відношенню до державної компанії, і грає на користь приватних компаній. У проекті рішення Верховної Ради за підсумками т.в.о. міністра нардеп запропонував доручити Міненерго негайно переглянути енергобаланс на користь державної атомної генерації.

Крім того, предметом звіту т.в.о. міністра енергетики можуть стати переговори уряду з інвесторами сонячної і вітрової генерації про зниження тарифу.

"На сьогоднішній день питання з сонячної і вітрової генерації не врегульовано, а це найдорожча генерація, яка у нас є. Питання не вирішується не перший місяць. А ми чуємо тільки обіцянки", - заявив Нагорняк.