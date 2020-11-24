Україна віддає кожну восьму гривню на погашення боргів, – Рахункова палата

Україна витратила на погашення боргів у січні-вересні кожну восьму гривню з бюджету – 433 млрд грн. За цей же період загальний державний борг виріс на 347 млрд грн (17%) до 2,3 трлн грн.

За словами голови Рахункової палати Валерія Пацкана, причиною стала девальвація гривні щодо іноземних валют, в яких номіновано держборг, передає пресслужба відомства.

"Витрати на виконання боргових зобов’язань за державним і гарантованим державою боргом, порівняно з відповідним періодом попереднього року, збільшилися до 433 млрд грн і становили 36% здійснених у січні–вересні 2020 року витрат державного бюджету. Це зменшило фінансові можливості для реалізації інших бюджетних програм. Тільки на обслуговування державного боргу було спрямовано кожну восьму гривню доходів державного бюджету (13%)", – наголосив Пацкан.

За оцінкою Рахункової палати, очікуваний обсяг витрат на погашення держборгу у 2020 році, на 32 млрд грн перевищить план на рік.

Виконання державного бюджету-2020 за 9 місяців було в умовах:

більшого, ніж було враховано зменшення реального ВВП –5,5%;

значно більшого, ніж прогнозувалося, скорочення імпорту;

міцнішого від прогнозного середнього обмінного курсу гривні;

меншого від прогнозного зростання цін.

Як зазначається, низька якість макроекономічного прогнозу призвела до недонадходження 76 млрд грн доходів держбюджету і водночас зменшення витрат на погашення й обслуговування боргу та деяких видатків на 30 млрд гривень.

Доходи у січні–вересні 2020 року становили 75,6% плану на рік.

"Це високий рівень виконання, зумовлений зменшенням, насамперед ще в квітні, встановленого у законі про державний бюджет обсягу доходів на 117 млрд грн, або 11%. За оцінкою Рахункової палати, за таких умов план доходів у 2020 році може бути перевиконано. Для цього достатньо буде, щоб у IV кварталі надійшло не менше, ніж у ІІІ. Це реально", – пояснив Пацкан.

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