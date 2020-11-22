Україна втрачає 50 млрд грн на митниці щороку, – Нефьодов

Через корупцію, контрабанду і банальну неефективність в Державній митній службі бюджет України втрачає близько 45-50 мільярдів гривень щорічно.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України в 2015-2019 роках, ексголова Державної митної служби Максим Нефьодов.

За оцінками ексчиновника, наразі країна втрачає десятки мільярдів гривень. "Якщо казати про митницю, то оцінки, які ми робили на початку року, показують, що через корупцію, контрабанду і банальну неефективність країна втрачає близько 45-50 мільярдів гривень щороку. З них близько половини – це організована контрабанда, за яку справді можна і треба поборотися спільно з правоохоронними органами", – заявив Нефьодов.

За умови здійснення системних реформ ДМС бюджет міг би отримати додатково до 30 млрд гривень щороку.

"Якби на митниці проводилися системні реформи, якби там будувався прозорий ефективний механізм, то державний бюджет міг би зібрати на 20-30 мільярдів гривень більше по року", – сказав він.

Говорячи про ефективність митної служби, Нефьодов нагадав, що з моменту його звільнення там змінилося четверо керівників. "Після того, як наша команда була звільнена, було прийнято рішення, що реформи на митниці не потрібні, а потрібно повернути міцних господарників, і ці міцні господарники в ручному режимі щось будуть там збирати або на когось кричати, грюкати кулаком по столу. А в результаті ні реформ, ні грошей в бюджет", – зазначив він.

Як писав OBOZREVATEL, за даними Державної казначейської служби України, за період з січня по листопад поточного року Державна митниця погіршила показники у порівнянні з відповідним періодом 2019 року.