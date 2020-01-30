"Держава у смартфоні" відкладається: у Гончарука відтермінували важливу реформу

Міністерство цифрової трансформації повідомило про перенесення презентації реформи Зе-команди "Держава у смартфоні".

"Хочемо завжди радувати вас позитивними новинами, та іноді обставини не дають цього зробити. Вимушені перенести презентацію "Дії", – повідомив Комітет цифрової трансформації у Facebook.

Однак мобільний застосунок планується показати вже за тиждень.

"Знаємо, що більшість наших підписників та прихильників трансформацій підтримають будь-яке наше рішення. За це і цінуємо вас. Усього тиждень, і всі українці отримають обіцяну "Державу у смартфоні", – резюмували ініціатори програми.

Міністерство цифрової трансформації повідомило про перенесення презентації реформи Зе-команди "Держава в смартфоні"

Як повідомляв OBOZREVATEL, профільне міністерство займається 90 проектами. З основних ідей:

Електронний кабінет громадянина. Він буде доступний у смартфоні вже за кілька місяців. "Він дозволить побачити цифрові права, паспорт, вашу нерухомість тощо. Коли держава відправить запит щодо ваших даних, вам прийде повідомлення".

Пілотний проєкт із цифрових прав, онлайн-студентський.

Е-малятко. При народженні дитини є можливість заповнити одну форму, і отримати відразу декілька послуг – соцвиплати, свідоцтво про народження тощо.

ID-14 – при отриманні паспорта людину реєструватимуть як платника податків.

Оформлення пенсії онлайн.

Електронне резидентство. "В Україні стане зручно відкрити рахунок або бізнес, не приїжджаючи в саму країну. Зробити це через посольство".

Аудит реєстрів та е-перепис.

"Без довідок". Зробити так, щоб частина послуг "відпала" як непотрібна.

Кабінет забудовника. Ліцензії можна отримати без участі чиновників.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!