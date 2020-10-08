"Я була, є і залишаюся прихильницею державного регулювання цін на соціальні продукти, позаяк у нас дуже багато людей, які перебувають на межі бідності. І ми не можемо дозволити ринку регулювати ціни на хліб, цукор та основні групи продуктів".

Про це в ефірі телеканалу Україна24 заявила народна депутатка Ірина Верещук. Політикиня згадала, що ціни відпустив уряд Гройсмана, і вважає це помилкою.

"Державне регулювання треба повертати. Я говорю насамперед про соціальні групи товарів", – наголосила Ірина Верещук.

На її думку, необхідно продовжити державне регулювання цін і після завершення карантину.

Нагадаємо, що в квітні 2020 року уряд відновив державне регулювання цін на соціальні товари. До переліку таких товарів увійшли: гречка, цукор, борошно пшеничне, вітчизняні макарони, молоко 2,5% у плівці, житньо-пшеничний хліб, курячі яйця 1-ї категорії, курка в тушці, вершкове масло 72,5%, мінеральна вода без газу, медичні маски та рукавиці.