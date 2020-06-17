Держава не знає, як гарантувати збереження пенсій після реформи, – економіст

Держава не має відповідей на питання, як забезпечуватиме збереження пенсій після проведення пенсійної реформи. Досі не озвучений жоден чіткий фінансовий, економічний, соціальний аргумент, що засвідчує доцільність ведення загальнообов’язкової накопичувальної системи пенсій.

Про це у коментарі 24 каналу заявив економічний експерт Віктор Скаршевський.

За словами експерта, українці бояться введення другого рівня пенсійної системи насамперед через ризик втратити гРоші взагалі. Адже при впровадженні другого рівня пенсійної системи передбачається внесення щомісячних обов'язкових відрахувань із зарплати до обраного платником сертифікованого недержавного пенсійного чи накопичувального фонду. При цьому держава не дає жодних гарантій, що ці недержавні фонди не "лопнуть", як це вже не одноразово відбувалося в Україні з банками.

На питання, що турбують українців, не має відповіді навіть міністерка соціальної політики Марина Лазебна, яка на одному з телеканалів не змогла прямо відповісти на питання, як держава захищатиме гроші громадян. Вона відбулася загальними фразами про "формування системи захисту" і зобов’язання держави гарантувати захист коштів через відповідальність тих, хто представлятиме згадані фонди.

"Це правила гри. І тут уже, до речі, міністерство, таку соціальну функцію відіграє. Ми говоримо про те, що ми маємо розповісти суспільству, чому це потрібно. Але Міністерство фінансів, Міністерство економіки, регулятор, який є на ринку, вони мають створити умови для захищеності цих коштів. Ми над цим теж працюємо", – сказала Лазебна.

На думку економічного експерта Віктора Скаршевського, таке пояснення очільниці Мінсоцполітики не пояснює, як саме держава забезпечуватиме накопичення і примноження пенсій. В Україні не існує фондового ринку, тож збільшувати заощадження можна лише вклавши їх на депозит у банк або придбавши ОВДП.

"Знаєте, який найпростіший та найзрозуміліший аргумент, який був би щоб переконати всіх? Вона чи хтось мали б сказати – якщо ми введемо накопичувальний рівень, то пенсія, наприклад, зросте в двічі. Проте вона такого не сказала і правильно, бо це б не відповідало дійсності", – заявив Скаршевський.

Експерт додав, що досі не чув жодних чітких аргументів (фінансових, економічних, соціальних) від влади на користь необхідності введення накопичувального рівня і щодо того, що ця реформа вирішить проблему депопуляції для України. Адже накопичувальний рівень – це перерозподіл грошей, а не створення нових доходів.