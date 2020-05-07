Держаудиторська служба розкритикувала зарплати членів правління та наглядової ради УЗ

Держаудитслужба вважає непропорційно високими зарплати членів правління та наглядової ради "Укрзалізниці", які в 40-45 разів перевищують зарплати працівників компанії.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державної аудиторської служби за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності АТ "Укрзалізниця" та його 24-х філій за період з 01.01.2018 по 30.09.2019 року.

За інформацією Держаудитслужби, у 2018 році середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника загалом в АТ "Укрзалізниця" становили 10,4 тис. грн, а керівника та члена правління – 469,3 тис. грн, адміністративно-управлінського персоналу – 46 тис. грн, працівників – 10,3 тис. гривень. За 9 місяців 2019 року середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника загалом в АТ "Укрзалізниця" становили 11,8 тис. грн, а члена наглядової ради – 491,6 тис. грн, члена правління – 448,4 тис. грн, керівника – 1 046,6 тис. грн, адміністративно-управлінського персоналу – 79,4 тис. грн, працівників – 11,7 тис. гривень.

"АТ "Укрзалізниця" у період з вересня 2018 року по вересень 2019 року виплатило членам наглядової ради коштів на суму 51,8 млн грн (винагорода – 49,8 млн грн, на покриття витрат, пов’язаних із виконанням функцій члена наглядової ради – 2 млн грн)", - зазначається в повідомленні Держаудитслужби.

Нагадаємо, колишній народний депутат, член наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця" Сергій Лещенко в березні задекларував 332 тисячі гривень, які йому виплатив його роботодавець.

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