Держагентство інфраструктури витратить 4 млн гривень на престижні кросовери

Державне агентство інфраструктурних проєктів закупить чотири автомобілі Skoda Kodiaq Ambition на 3,9 млн гривень.

Тендер на поставки виграло підприємство "Автотрейдинг-Центр". Про це свідчать дані в системі ProZorro.

Держагентство інфраструктурних проєктів має намір використовувати відповідні автомобілі для фіксації порушень правил дорожнього руху.

Згідно з документацією, авто Skoda Kodiaq Ambition (2.0 TSI/132 KW 7DSG 4x4) обійдеться відомству по 978,7 тисячі гривень за одиницю.

Тендер на постачання виграло підприємство "Автотрейдинг-Центр"

Тендер на постачання виграло підприємство "Автотрейдинг-Центр"

Характеристики Skoda Kodiaq Ambition infocar

Раніше аналогічні авто закупили для Генерального штабу Збройних Сил України на загальну суму 2,62 млн грн. Переможцем тендеру стало ТОВ "Автоцентр Київ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді в Україні розгорівся скандал довкола закупівлі "Укравтодором" декількох позашляховиків. Компанія збиралася витратити 3,5 млн грн на преміальні автомобілі Toyota – Land Cruiser Prado і Highlander.

У тендері на закупівлю Toyota Land Cruiser Prado замовник прописав, що авто повинно мати 4-літровий двигун, шкіряний салон, кермо з декоративними вставками, ілюмінацію інтер’єру, клімат- та круїз-контролі, аудіосистему Toyota Touch 2, інтелектуальні засоби безпеки. На позашляховик "Укравтодор" повинен був витратити 1,8 млн грн.

Згодом, Служба автомобільних доріг у Запорізькій області за результатами тендеру замовила у ТОВ "Техноцентр "Навігатор" два позашляховики на загальну суму 2,38 млн гривень.

Йшлося про позашляховик Hyuindai Santa Fe TM 2.2 VGT CRDI 4WD 8AT в комплектації Premium 2020 випуску.

Після розголосу у суспільстві Голова "Укравтодору" Олександр Кубраков повідомив, що тендер на автомобіль Toyota Land Cruiser Prado скасовано. Одночасно із цим були ініційовані додаткові перевірки аналогічних закупівель.