Держагентство інфраструктури витратить 4 млн гривень на престижні кросовери

Державне агентство інфраструктурних проєктів закупить чотири автомобілі Skoda Kodiaq Ambition на 3,9 млн гривень.

Тендер на поставки виграло підприємство "Автотрейдинг-Центр". Про це свідчать дані в системі ProZorro.

Держагентство інфраструктурних проєктів має намір використовувати відповідні автомобілі для фіксації порушень правил дорожнього руху.

Згідно з документацією, авто Skoda Kodiaq Ambition (2.0 TSI/132 KW 7DSG 4x4) обійдеться відомству по 978,7 тисячі гривень за одиницю.

Раніше аналогічні авто закупили для Генерального штабу Збройних Сил України на загальну суму 2,62 млн грн. Переможцем тендеру стало ТОВ "Автоцентр Київ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді в Україні розгорівся скандал довкола закупівлі "Укравтодором" декількох позашляховиків. Компанія збиралася витратити 3,5 млн грн на преміальні автомобілі Toyota – Land Cruiser Prado і Highlander.

У тендері на закупівлю Toyota Land Cruiser Prado замовник прописав, що авто повинно мати 4-літровий двигун, шкіряний салон, кермо з декоративними вставками, ілюмінацію інтер’єру, клімат- та круїз-контролі, аудіосистему Toyota Touch 2, інтелектуальні засоби безпеки. На позашляховик "Укравтодор" повинен був витратити 1,8 млн грн.

Згодом, Служба автомобільних доріг у Запорізькій області за результатами тендеру замовила у ТОВ "Техноцентр "Навігатор" два позашляховики на загальну суму 2,38 млн гривень.

Йшлося про позашляховик Hyuindai Santa Fe TM 2.2 VGT CRDI 4WD 8AT в комплектації Premium 2020 випуску.

Після розголосу у суспільстві Голова "Укравтодору" Олександр Кубраков повідомив, що тендер на автомобіль Toyota Land Cruiser Prado скасовано. Одночасно із цим були ініційовані додаткові перевірки аналогічних закупівель.