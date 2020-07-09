Нардеп розкрив масштаби корупції в "Укрзалізниці": випливли імена Пінчука і Сороса

Народний позафракційний депутат Андрій Деркач заявив про існування масштабних корупційних схем у наглядовій раді "Укрзалізниці".

Їх наслідком нібито стало підвищення тарифів на перевезення і цін на квитки, старі вагони і невідремонтовані вокзали. Про це він сказав у четвер, 9 липня. Зокрема, посилаючись на інформацію, отриману від колишнього директора з економіки та фінансів "УЗ" Андрія Рязанцева, він сказав, що до схем може мати відношення член наглядової ради компанії Андрес Ослунд (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)..

"Важливо, що крім членства в наглядовій раді "УЗ" Ослунд є членом ради банку "Кредит Дніпро", що є активом Віктора Пінчука. Відомо, що "Кредит Дніпро" разом з "Дельта банком" протягом 2011-2015 років виводив кошти стабілізаційного фонду Нацбанку на кореспондентські рахунки за кордон. Олігархи і корупційні банкіри, за даними суду, вивели з України понад $800 млн. Частина цих коштів – $22 млн – потрапила на рахунки благодійного фонду Хілларі Клінтон, колишнього кандидата на пост президента США від Демократичної партії", – сказав Деркач.

Нардеп додав, що Ослунд з 2015 року обіймає посаду старшого члена Atlantic Council. "Цю організацію спонсорує не тільки Burisma Миколи Злочевського, а й структури Пінчука. Пінчук навіть увійшов до складу міжнародного конституційного комітету Atlantic Council. Думаю, що Ослунд дійсно перебуває в близьких відносинах з Пінчуком – партнером Джорджа Сороса по Україні, і зовсім не випадково з'явився на просторах нашої країни", – сказав Деркач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" c березня 2020 року перестала платити зарплату членам наглядової ради. Про це повідомив Сергій Лещенко, який входить до її складу.

Члени правління "Укрзалізниці" в 2019 році отримували зарплату 743 тис. гривень на місяць, а члени наглядової ради – 588 тис. гривень на місяць.