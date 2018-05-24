Дерипаска та інші: Україна ввела санкції проти російських олігархів

Україна ввела обмежувальні заходи проти семи російських олігархів, які були включені до списку санкцій Сполучених Штатів.
Обмежувальні заходи були введені на рік, повідомляють "Українські Новини".
Зокрема під санкції потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов і Віктор Вексельберг.
Санкції проти російських олігархів включають: блокування активів, запобігання виведенню капіталу з України і заборону на в'їзд.
Нагадаємо, 6 квітня Мінфін США вніс до списку санкцій сімох російських бізнесменів та 17 високопосадовців, а також 14 компаній.
Як повідомляв OBOZREVATEL, пізніше Державна дума Росії проголосувала за поправки до Кримінального кодексу РФ, що встановлюють відповідальність за виконання санкцій іноземних держав на території країни, а також прийняла законопроект про протидію американським санкціям.
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