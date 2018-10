Дерево VS Папір, або чому сьогодні колір настрою - зелений

Доки ви робите cелфі на тлі барв листопаду, мінімум одне дерево загине заради метрового стосу паперових рахунків, кореспонденції, звітів та договорів. Майже половина до вечора опиниться в офісному кошику, не проживши навіть доби. І ви цього не помітите. Таке споживання зовсім скоро коштуватиме нам планети!

Провідні компанії по всьому світу активно "оцифровують" бізнес-процеси заради порятунку зникаючих лісів і, хочеться вірити, що Україна не залишиться в аутсайдерах. Тому сьогодні, у Всесвітній День без паперу (World Paper Free Day), команда популярного в країні продукту електронного документообміну M.E.Doc ініціює всеукраїнський челендж "Колір настрою – ЗЕЛЕНИЙ!". Своєю акцією закликає кожного перейти з "темного" на "зелений" бік, і якщо не відмовитися повністю, то хоча б скоротити використання паперу.

Тим більше, що сучасні технології пропонують для цього безліч рішень – від мобільних додатків і електронної бухгалтерії до "зелених офісів" та еко-френдлі бізнесів. Аби взяти участь у челенджі, достатньо поділитися своїм безпаперовим досвідом з партнерами, клієнтами та аудиторією в соцмережах із хештегом #Безпаперу на сайтах або в ЗМІ.

На підмогу вашому натхненню зняли позитивний відеоролик із життя в M.E.Doc, який на 100% - творчість співробітників.

"Ми ініціювали всеукраїнську акцію не просто через те, що створювати культуру безпаперового документообігу в Україні – наша щоденна робота. А тому, що щиро віримо: використовуючи IT-технології у повсякденному житті й у бізнесі, ми даємо собі та нашій планеті другий шанс", – поділилася СЕО компанії Олеся Білоусова.

Підтримати безпаперову акцію "Колір настрою - ЗЕЛЕНИЙ!" може кожен. Найбільш соціально відповідальних і активних ми заохотимо "зеленим" призом від M.E.Doc.

Стати учасником челенджу можна у три кліка:

1. Перейдіть, будь ласка, за посиланням, а ще це буде в Instagram - @medoc_software.

2. Поділіться постом на своїй сторінці в Facebook та тегайте M.E.Doc в Instagram.

3. В коментарі до посту з нашим відео розкажіть, від чого особисто ви готові відмовитись у День без паперу (можна проілюструвати відповідь фото або відео).

Час створювати свій зелений настрій! Think before you print.