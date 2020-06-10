Депутатка райради придбала авто майже за мільйон. Фотофакт

Депутатка Кам’янець-Подільської районної ради Світлана Лайтер придбала елітний автомобіль за майже мільйон гривень.

Інформація про це випливає з її декларації.

Чиновниця придбала Toyota RAV4 2020 року випуску просто із салону за 890 тисяч 166 гривень.

Варто зазначити, що депутати районних рад можуть займатися підприємницькою діяльністю паралельно з роботою в державному органі.

Згідно зі щорічною декларацією Лайтер, яку вона подала 29 квітня цього року, вона веде підприємницьку діяльність. Та річ у тім, що вартість придбаного авто дорівнює щорічному доходу депутатки.

Згідно з даними у документі, Світлана має чимало нерухомості. В її власності перебувають дві земельні ділянки, домоволодіння, кафе-магазин та нежитлова будівля магазин у Кульчіївцях Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.

Разом із чоловіком вона має квартиру у Кам’янець-Подільському, а її чоловік одноосібно володіє нежитловою будівлею у Фурманівці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. На чоловіка депутатки також оформлено два вантажні автомобілі.

Світлана Лайтер

За минулий рік Лайтер заробила у “Кам’янець-Подільському районному споживчому товаристві” 103 тисячі 900 гривень та 60 тисяч 529 гривень у ТОВ “Смарагд Поділля”, отримала 536 тисяч 328 гривень від зайняття підприємницькою діяльністю, 2 600 грн благодійної допомоги та 108 000 грн дивідендів. Її чоловік заробив 51 тисячу 108 гривень у СТ “Кульчіївці”.

Тож сумарний дохід родини за рік склав близько 862 тисяч гривень. Готівкою Лайтер тримає 413 000 грн, 5 000 євро та 8 000 євро; на трьох банківських рахунках – 2 471 грн, 11 577 грн та 10 доларів США. Її чоловік тримає готівкою 182 000 грн та 7 000 доларів США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат, член депутатської групи "За майбутнє" Віктор М'ялик у декларації за 2019 рік вказав, що володіє 158 квартирами у Києво-Святошинському районі.