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10 червня • оновлено в 18:34
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Депутатка райради придбала авто майже за мільйон. Фотофакт

3.3т
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Депутатка Кам’янець-Подільської районної ради Світлана Лайтер придбала елітний автомобіль за майже мільйон гривень.

Інформація про це випливає з її декларації.

Чиновниця придбала Toyota RAV4 2020 року випуску просто із салону за 890 тисяч 166 гривень.

Депутатка райради придбала авто майже за мільйон. Фотофакт

Варто зазначити, що депутати районних рад можуть займатися підприємницькою діяльністю паралельно з роботою в державному органі.

Згідно зі щорічною декларацією Лайтер, яку вона подала 29 квітня цього року, вона веде підприємницьку діяльність. Та річ у тім, що вартість придбаного авто дорівнює щорічному доходу депутатки.

Згідно з даними у документі, Світлана має чимало нерухомості. В її власності перебувають дві земельні ділянки, домоволодіння, кафе-магазин та нежитлова будівля магазин у Кульчіївцях Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.

Разом із чоловіком вона має квартиру у Кам’янець-Подільському, а її чоловік одноосібно володіє нежитловою будівлею у Фурманівці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. На чоловіка депутатки також оформлено два вантажні автомобілі.

Світлана Лайтер

Світлана Лайтер

За минулий рік Лайтер заробила у “Кам’янець-Подільському районному споживчому товаристві” 103 тисячі 900 гривень та 60 тисяч 529 гривень у ТОВ “Смарагд Поділля”, отримала 536 тисяч 328 гривень від зайняття підприємницькою діяльністю, 2 600 грн благодійної допомоги та 108 000 грн дивідендів. Її чоловік заробив 51 тисячу 108 гривень у СТ “Кульчіївці”.

Тож сумарний дохід родини за рік склав близько 862 тисяч гривень. Готівкою Лайтер тримає 413 000 грн, 5 000 євро та 8 000 євро; на трьох банківських рахунках – 2 471 грн, 11 577 грн та 10 доларів США. Її чоловік тримає готівкою 182 000 грн та 7 000 доларів США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат, член депутатської групи "За майбутнє" Віктор М'ялик у декларації за 2019 рік вказав, що володіє 158 квартирами у Києво-Святошинському районі.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Місце
Україна
Тег
декларація
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