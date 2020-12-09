Сьогодні Міжнародний день боротьби з корупцією. Саме цього дня у 2003 році ми приєдналися до Конвенції ООН проти корупції.

За 17 років корупції менше не стало, проте легалізовувати корупційні доходи з кожним роком все важче. Але не в Україні. Який ідеальний шлях легалізації? Виграш у казино! Безумовно, якщо він не оподатковується. І так довгий час в Україні й було, поки не вдалося з боями закрити цю "лавочку". Зараз з виграшу необхідно сплатити 28% ПДФО.

Під шумок "бюджетного пакету 2021" намагаються протягнути законопроект 2713, яким хочуть для грального бізнесу:

1. Відмінити сплату податку на доходи фізосоіб з виграшу;

2. Знизити податок на прибуток;

3. Звільнити від ПДВ (на хліб або ліки ПДВ є, а на азартні ігри не буде).

Депутати проти корупції? Ага, як і бджоли проти меду.

Цікаво, що у проекті бюджету-2021, податкові доходи від ігорного бізнесу не передбачені – лише плата за ліцензії. Хтось вже впевнений, що стара/нова схема у них в кишені?

Така "боротьба із корупцією" – останнє, що потрібно Україні. По-перше, це огидно. По-друге, Україна ризикує опинитися у чорних списках відповідних міжнародних організацій.

Мої вітання усьому депутатському корпусу та Уряду із Міжнародним днем боротьби з корупцією!

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