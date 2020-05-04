Конституційний суд України отримав подання від народних депутатів щодо конституційності закону про ринок землі.

Про це повідомляється у понеділок, 4 травня, на сайті КСУ.

Зазначається, що до КСУ надійшло конституційне подання 48 народних депутатів щодо відповідності окремих положень закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обороту земель сільськогосподарського призначення" від 31 березня 2020 року № № 552-IX та окремих положень Земельного кодексу України.

"Суб'єкт права на конституційне подання вважає, що оскаржуваний Закон не відповідає низці статей Конституції України", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 31 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". За відповідний законопроєкт №2178-10 проголосували 259 депутатів.

Напередодні президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно ухвалити два закони, необхідні для отримання Україною допомоги від міжнародних партнерів, зокрема про ринок землі.

Глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що в Україні близько 8 млн гектарів української землі використовується для сільського господарства нелегально.

30 квітня у парламентській газеті "Голос України" опубліковано закон про ринок землі. Також він з'явився і на сайті видання.