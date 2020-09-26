Депутати фракції "Слуга народу" пропонують випуск ОВДП для погашення боргів на енергоринку
Депутати фракції "Слуга народу" Юрій Кузбіт, Богдан Торохтій та Максим Заремський пропонують випустити облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на 19,6 млрд грн для погашення в четвертому кварталі цього року боргів на енергоринку, в т.ч. перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел енергії (ВДЕ).
Згідно із законопроектом №4151, внесеному ними в Раду 24 вересня і опублікованим в п'ятницю, після випуску ОВДП на таку суму вона буде передана в якості субсидії НЕК "Укренерго", щоб ця компанія змогла погасити свій борг перед ДП "Гарантований покупець" ("ГарПок") та – перед виробниками ВДЕ.
Автори законопроекту нагадують, що заборгованість "ГарПок" перед "зеленими" виробниками на 1 серпня 2020 становила 22,4 млрд грн, і уряд по меморандуму з виробниками ВДЕ взяв на себе зобов'язання погасити 40% її в четвертому кварталі 2020 року, що становить 8, 96 млрд грн.
Крім того правками до закону "Про альтернативні джерела енергії" від липня цього року встановлено, що уряд передбачає в держбюджеті витрати на фінансову підтримку "ГарПока" для оплати електроенергії з ВДЕ в розмірі не менше 20% прогнозного вироблення такої електроенергії на відповідний рік. Згідно з розрахунками НКРЕКУ і "ГарПок" в 2020 році це складе 13,2 млрд кВт-год на 53,2 млрд грн, а значить в держбюджеті треба передбачити 10,6 млрд грн.
Як повідомлялося, 1 серпня набув чинності закон №810-ІХ, підписаний президентом Володимиром Зеленським. Завдання закону – реалізувати ключові положення меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та інвесторами в ВДЕ. Документ передбачає, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, введення повної відповідальності за небаланси для виробників "чистої" електроенергії з 2022 роки (50% у 2021 році) та інші норми, за планами законодавців, дозволять економити державі 7 млрд грн щорічно.
Також закон передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену "зелену" електроенергію, починаючи з серпня поточного року. Крім того, закон визначає терміни і обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ – в четвертому кварталі цього року держава має погасити 40% заборгованості (близько 9 млрд грн), а решта 60% в 2021 році.
В кінці серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд планує в четвертому кварталі 2020 року виплатити 40% накопичених перед "зеленої" генерацією боргів.
10 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна реалізувала положення меморандуму між Кабінетом Міністрів і іноземними інвесторами в поновлювану енергетику по скороченню "зелених" тарифів для сонячних і вітрових станцій, що зменшило фінансові витрати на "зелену" енергетику.