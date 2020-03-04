Декларація Дениса Шмигаля: мільйони заробив у ДТЕК, а майно записав на дружину

Віце-прем'єр-міністр Денис Шмигаль, якого пророкують на посаду глави уряду, заробив мільйони в холдингу ДТЕК, а більшу частину майна записав на свою дружину Катерину.

Про це йдеться в його офіційній декларації, повідомляє OBOZREVATEL. Варто зазначити, що інформація про цінні папери та нематеріальні активи в офіційній декларації відсутня.

Нагадаємо, що OBOZREVATEL стежить за подіями і веде онлайн-трансляцію про відставку Олексія Гончарука.

Так, згідно з документом, в холдингу ДТЕК за 2018 рік Денис Шмигаль заробив 3,5 мільйона гривень. Сім'я тоді тримала готівкою $115 тисяч.

Дружина Шмигаль Катерина володіє невеликим бізнесом в сфері послуг у Львові.

Відзначимо також, що сім'я віце-прем'єра володіє земельними ділянками площею майже 5000 кв м. У Львівській області та будинком площею 215 кв м.

На дружину Дениса Шмигаль записаний також позашляховик Land Rover. Зараз таку машину в найдешевшій комплектації можна купити за 1,8 млн гривень.

Раніше джерела OBOZREVATEL повідомляли, що зараз саме Денис Шмигаль є фаворитом на посаду глави уряду замість чинного прем'єра.

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