"Дехто оборзів": Цимбалюк жорстко відповів Медведєву через газ для України

Журналіст Роман Цимбалюк жорстко відреагував на заяви прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва щодо поставок газу в Україну.

Зокрема, глава російського уряду поскаржився, що Україна не бере сировину безпосередньо у РФ, а закуповує через реверсні поставки.

"А я вам нагадаю чому. Тому що дехто трошки оборзів", – зазначив Цимбалюк на своєму YouTube-каналі.

Журналіст акцентував увагу на тому, що під час прямих поставок Росія продавала Україні газ за найвищими цінами в Європі.

"До того моменту, поки поставки і закупівлі газу безпосередньо не були зупинені – нам ще ці "небрати" продавали сировину за найвищими цінами в Європі. А тепер надувають щоки і ображаються", – резюмував Цимбалюк.

Глава російського уряду поскаржився, що Україна не купує сировину безпосередньо у РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!