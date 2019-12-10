"Дехто оборзів": Цимбалюк жорстко відповів Медведєву через газ для України

Журналіст Роман Цимбалюк жорстко відреагував на заяви прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва щодо поставок газу в Україну.
Зокрема, глава російського уряду поскаржився, що Україна не бере сировину безпосередньо у РФ, а закуповує через реверсні поставки.
"А я вам нагадаю чому. Тому що дехто трошки оборзів", – зазначив Цимбалюк на своєму YouTube-каналі.
Журналіст акцентував увагу на тому, що під час прямих поставок Росія продавала Україні газ за найвищими цінами в Європі.
"До того моменту, поки поставки і закупівлі газу безпосередньо не були зупинені – нам ще ці "небрати" продавали сировину за найвищими цінами в Європі. А тепер надувають щоки і ображаються", – резюмував Цимбалюк.
Глава російського уряду поскаржився, що Україна не купує сировину безпосередньо у РФ
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.
Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну матиме негативні наслідки для української промисловості та пересічних споживачів.
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28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори щодо "співпраці у газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року, але не були заздалегідь анонсовані.
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