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"Дефолту не буде!" Зеленський зробив заяву про МВФ

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У липні 2019 року Україна почне готувати нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Таку заяву в ході зустрічі з великим і середнім бізнесом Німеччини у вівторок, 18 червня, зробив президент України Володимир Зеленський, передає прес-служба глави держави.

"Ми починаємо домовленості з МВФ, будемо готувати нову програму вже в липні, дефолту не буде. Як президент я не буду впливати на суд або банківську систему", – сказав він.

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Зустріч Зеленського з бізнесом Німеччини

Зустріч Зеленського з бізнесом Німеччини

Прес-служба президента України

Крім того, Зеленський пообіцяв продовжити співробітництво також зі Світовим Банком та Європейським банком реконструкції та розвитку.

Відзначимо, що чинна програма співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by була затверджена в грудні 2018 року. Обсяг 14-місячної програми становить близько $3,9 млрд.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше місія Міжнародного валютного фонду завершила свій візит до Києва. Її глава Рон ван Роден заявив, що МВФ готовий повернутися в Україну після виборів до Верховної Ради і формування нового уряду.

У Адміністаціі президента заявили, що Україна працює над підготовкою до можливого запуску в кінці 2019 року нової програми співпраці з МВФ на 3-4 роки.

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Тема
транш МВФ
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
МВФВолодимир Зеленський
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