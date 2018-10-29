''Дефолтний рейтинг'': Fitch дало оцінку економіці України

Міжнародне агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній та національній валютах на рівні "В-" зі стабільним прогнозом.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", на нього негативно вплинула слабка зовнішня ліквідність, високі потреби у зовнішньому фінансуванні, обумовлені погашенням суверенних боргів і структурними слабкостями у сфері банківського сектора, інституційних обмежень, політичних і геополітичних ризиків.

Водночас Fitch відзначає підвищення надійності та узгодженості політики, покращення макроекономічної стабільності, скорочення держборгу та міжнародну підтримку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна розмістила два випуски єврооблігацій на загальну суму близько 2 млрд доларів.