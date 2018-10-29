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''Дефолтний рейтинг'': Fitch дало оцінку економіці України

2.4тЧитати матеріал російською

Міжнародне агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній та національній валютах на рівні "В-" зі стабільним прогнозом.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", на нього негативно вплинула слабка зовнішня ліквідність, високі потреби у зовнішньому фінансуванні, обумовлені погашенням суверенних боргів і структурними слабкостями у сфері банківського сектора, інституційних обмежень, політичних і геополітичних ризиків.

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Водночас Fitch відзначає підвищення надійності та узгодженості політики, покращення макроекономічної стабільності, скорочення держборгу та міжнародну підтримку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна розмістила два випуски єврооблігацій на загальну суму близько 2 млрд доларів.

Місце
Україна
Об'єкти
УкраїнаЕкономіка України
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