Дефіциту продуктів в Україні не буде - митниця

Полиці в українських магазинах порожніми не будуть, оскільки проблем з постачанням немає – фури з товарами курсують без перешкод.

Про це повідомляє Державна митна служба.

"Україна закрила кордон, щоб уберегти громадян від загрози заразитися коронавірусом. Втім, це обмеження не стосується вантажних перевезень. Жодна країна світу не може дозволити собі перебої в поставках сировини або критичного імпорту, як і зірвати виконання експортних контрактів. Це не про здорову економіці , навіть в умовах пандемії. Щоб українці не боялися, що завтра не буде, чого є, Митниця щодня інформуватиме про товарообіг, а також - надходженнях до бюджету", – йдеться у повідомленні.

Митниця виділяє три ключові моменти:

90% товарів, які ми споживаємо, - вітчизняного виробництва. Ми не є критично залежними від імпортованих продуктів;

вантажні перевезення здійснюються нон-стоп. Маршрути для фур можуть бути переплановані з одних пунктів пропуску на інші - близько сотні тимчасово призупинили свою роботу на час карантину - де можуть утворюватися черги з вантажівок на кордоні у зв'язку з їх ретельним санітарним контролем, але фури з товаром курсують між країнами без перешкод кожен день.

Верховна Рада підтримала малий і середній бізнес на час карантину, прийнявши закон № 3220.

Щодо товарообігу, митниця підкреслює, що з початку місяця і станом на 16 березня перерахувала до держбюджету 14,8 млрд грн або виконала графік поденних надходжень на 90,1%. У доларовому еквіваленті - це $591 млн, що на 1,7% або на $ 0 млн більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві через карантин, введений внаслідок спалаху коронавірусу, в супермаркетах "Ашан" вже практично скінчилися продукти.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!