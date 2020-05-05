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5 травня • оновлено в 18:13
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Дефіциту немає, продукти подешевшали: Петрашко розповів про ситуацію з цінами в Україні

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Дефіциту продуктів харчування в Україні немає, зростання цін щодо більшості товарних груп не зафіксовано, навіть відбувається їх зниження.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко під час брифінгу у вівторок, 5 травня.

"У нас продуктового дефіциту немає, за цінами – були коливання у кінці березня, але як тільки ми почали моніторинг з 1 квітня, зростання цін щодо більшості товарних груп не відбувається, навпаки, йде зниження", – сказав він.

Дефіциту немає, продукти подешевшали: Петрашко розповів про ситуацію з цінами в Україні

Міністр зазначив, що запаси пшениці в Україні у кінці нинішнього сезону будуть вдвічі більше рівня минулого року (різниця у 1,5 млн тонн). Він також повідомив, що після того, як в Україні зберуть новий урожай влада дасть комерційне рішення виробникам і трейдерам з продажу і домовиться про обсяги продукції. Петрашко уточнив, що мета з експорту пшениці з України наразі досягнута, тоді як питання обсягів поставки кукурудзи залишається відкритим.

"Нині ми не приймаємо обмежувальних заходів (по кукурудзі), знаходимося у постійному діалозі з виробниками. Ми моніторимо ситуацію, вона під повним контролем, у нас не буде ні дефіциту хліба, ні кормів для тварин", - зауважив міністр.

Він повідомив, що Міністерство економіки виступає за збереження цивілізованого підходу до експорту і зараз обмірковує ідею приєднання до дискусії Великої двадцятки у рамках всесвітньої продовольчої безпеки з "гарантуванням українських позицій".

Як повідомляв OBOZREVATEL , український уряд з середи, 15 квітня, ввів державне регулювання цін на соціальні продукти, лікарські засоби і медичні вироби.

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Тема
Ціни на продукти
Особа
Ігор Петрашко
Місце
Україна
Теги
дефіцит продукти
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Трошки бре-бре.
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