Дефіцит бюджету України залишиться без змін: які статті переглянуть

У законопроекті про внесення змін до держбюджету-2020 року, який допрацьовується в профільному комітеті, пропонується встановити граничний розмір дефіциту на рівні 298 млрд грн, або 7,5% ВВП.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав у середу, 8 квітня, у ході прес-брифінгу в Кабміні.

"Дефіцит залишився на рівні 298 млрд грн, або 7,5% ВВП. Рамку доходів також практично не змінювали. Основні зміни відбулися за видатками", – сказав Марченко.

Також, за словами міністра, в оновленому проекті змін до держбюджету-2020 фінансування Фонду боротьби з коронавірусом урізали на третину до 66,3 млрд грн. У попередньому варіанті змін до державного бюджету-2020 фінансування Фонду передбачалося в обсязі 97 млрд гривень. Також в Кабміні не змінювали показники падіння доходів, але переглянули низку програм, які раніше планували урізати.

За словами міністра фінансів, основні показники узгоджені з Міжнародним валютним фондом, бюджет може бути поданий на розгляд до Верховної Ради до кінця тижня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава українського уряду Денис Шмигаль опублікував інфографіку, в якій зафіксовані показники оновленого через спалах коронавірусу держбюджету на 2020 рік.

Раніше затвердити поправки до держбюджету на позачерговому засіданні у понеділок, 30 березня, парламент не зміг через те, що зі змінами встигли ознайомитися не всі депутати, заявив Шмигаль.

30 березня Рада не змогла проголосувати за зміни до бюджету. Набралося лише 223 голоси "за". Нововведення від Кабміну підтримали тільки "слуги народу" і то не в повному складі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram