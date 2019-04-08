Дебати Порошенка і Зеленського: названа вартість проведення на "Олімпійському"

Вартість проведення дебатів на НСК "Олімпійський" між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком становить майже 6 млн грн.

Про це журналістам сказав голова Національного громадської телерадіокомпанії України Зураб Аласанія, передає "РБК-Україна". Він зазначив, що головне — це оренда самого стадіону мінімум на два дні, на якому необхідно буде встановити сцену. Крім того, необхідні екрани, камери, світло, звук тощо.

"Разом все потягне на 5,9 млн", — сказав він.

Голова НСТУ також повідомив, що кандидатам доведеться заплатити телеканалам, які транслюватимуть цю подію, оскільки дебати можуть вважатися політичною агітацією. "Це вже окремо за прайсами всіх каналів", — повідомив він.

Зеленський і Порошенко

Водночас він висловив сумнів, що дебати відбудуться на стадіоні, зазначивши, що телеканал "Суспільне" є нейтральним майданчиком, на якому зійдуться обидва кандидати і проведуть дебати 19 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко покликав Зеленського провести дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" у неділю, 14 квітня.

Зеленський прийняв виклик глави держави прийти на дебати на стадіон НСК "Олімпійський", проте заявив, що вони повинні відбутися у п'ятницю, 19 квітня.

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