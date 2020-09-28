Міністр економіки Німеччини встав на захист 'Північного потоку – 2'

Федеральний міністр економіки Німеччини Петер Альтмайер заявив, що російський газопровід в обхід України "Північний потік-2" повинні побудувати до кінця.

В інтерв'ю виданню Handelsblatt, він заявив, що не можна кожні пару місяців ставити під сумніви проєкти, розраховані на кілька десятиліть. На його думку, це може відлякати приватних інвесторів, які вкладають великі гроші.

"Якщо це буде так, то приватні інвестори відмовляться вкладатися в такі проєкти. Що стосується "Північного потоку", то це проєкт за участю різних європейських країн. Поставки газу призначені не тільки для Німеччини, але і для багатьох інших країн ЄС. Так що тема другого "Північного потоку" стосується всієї Європи і всього Заходу. Тому ми обговоримо з нашими партнерами подальші дії. Але заздалегідь якихось публічних заяв з цього приводу зроблено не буде", – заявив Альтмайер.

На його думку, критикам газопроводу слід поставити питання: "Звідки в майбутньому має постачатися газ?"

"Російський газ надходить до нас частково через територію України, частково по газопроводу "Північний потік", а також по трубопроводу "Ямал". В кінці минулого року ми спільно з Єврокомісією значно сприяли тому, щоб Росія і Україна домовилися про продовження транзитного договору ще на п'ять років. Ми всі виходимо з того, що обсяги споживання європейськими країнами будуть рости, тому що обсяги видобутку в країнах ЄС скорочуються. Крім того, це пов'язано з тим, що після відмови від атомної та вугільної енергії на перехідний період саме газ буде відігравати особливу роль. нам слід задуматися про те, де нам брати необхідний газ", – розповів міністр.

Альтмайер також застеріг від ризиків, пов'язаних з новими санкціями. За його словами, вони часто шкодять не тільки країнам, проти яких вони запроваджені, а й економічним відносинам німецьких і в цілому європейських компаній.

"Ми як країна, яка веде дуже активну зовнішньоекономічну діяльність, повинні поставити питання: який ефект матимуть санкції і наскільки вони можуть нашкодити нам самим", – додав міністр.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії і США критикують СП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. У цьому разі вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Роботи з будівництва "Північного потоку-2" припинено через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 вересня в Німеччині зробили дві суперечливі заяви щодо СП-2.

У США закликали взагалі не добудовувати газопровід в обхід України. Пізніше стало відомо, що США за будь-яку ціну зупинять "Північний потік-2".

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна та Словаччина мають спільне бачення загроз, які становить російський газопровід "Північний потік-2".