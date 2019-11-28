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29 листопада • оновлено в 11:20
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Де дороги? Obozrevatel запускає відеоконкурс для своїх читачів

4.8т
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В Україну повільно йде зима, а в деяких містах уже випав перший сніг. А це означає, що скоро на дорогах утворяться затори. Ожеледь і велика кількість опадів продовжать руйнувати шляхи України. Хоча вони і так у жалюгідному стані (щоб подивитися відео по темі, доскрольте до кінця сторінки).

У зв'язку з цим OBOZREVATEL оголошує конкурс серед своїх читачів.

Що потрібно?

  1. Вибрати і зняти на відео найгіршу дорогу України

  2. Надіслати ролик на сторінку OBOZREVATEL у Facebook із позначкою #гдедороги?

  3. Стежити за новинами на сайті OBOZREVATEL

  4. Чекати на розіграш серед всіх учасників, який відбудеться 6 грудня

Де дороги? Obozrevatel запускає відеоконкурс для своїх читачів

Наші експерти проаналізують ролики і визначать трьох переможців, які і отримають призи від редакції.

1-е місце 3000 грн

2-е місце 2000 грн

3-е місце 1000 грн

OBOZREVATEL чекає на креативні та цікаві відеоролики від своїх читачів.

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Читайте всі новини по темі "Дороги в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Дороги в Україні
Місце
Україна
Теги
дороги ремонт і будівництво доріг
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