Де дороги? Obozrevatel запускає відеоконкурс для своїх читачів

В Україну повільно йде зима, а в деяких містах уже випав перший сніг. А це означає, що скоро на дорогах утворяться затори. Ожеледь і велика кількість опадів продовжать руйнувати шляхи України. Хоча вони і так у жалюгідному стані (щоб подивитися відео по темі, доскрольте до кінця сторінки).
У зв'язку з цим OBOZREVATEL оголошує конкурс серед своїх читачів.
Що потрібно?
Вибрати і зняти на відео найгіршу дорогу України
Надіслати ролик на сторінку OBOZREVATEL у Facebook із позначкою #гдедороги?
Стежити за новинами на сайті OBOZREVATEL
Чекати на розіграш серед всіх учасників, який відбудеться 6 грудня
Наші експерти проаналізують ролики і визначать трьох переможців, які і отримають призи від редакції.
1-е місце – 3000 грн
2-е місце – 2000 грн
3-е місце – 1000 грн
OBOZREVATEL чекає на креативні та цікаві відеоролики від своїх читачів.
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