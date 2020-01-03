Покривають корупцію? ДБР викрили у багатомільйонній закупівлі у фірми під підозрою

Державне бюро розслідувань закупить на 5 мільйонів гривень програмного забезпечення у “Ай Ай Ті Трейдінг”, яка фігурувала у розслідуванні відомства за фактом розтрати бюджетних коштів.

Зокрема, компанія повинна впродовж місяця поставити ДБР 759 пакетів програмного забезпечення Microsoft Office для комп’ютерів. Про це повідомляє “Слідство.Інфо”.

За словами журналістів, улітку 2019 року слідчі бюро відкрили кримінальне провадження, у якому фігурувала ця компанія.

Правоохоронці розслідували протиправну схему з розтрати бюджетних коштів під час закупівлі ліцензійного обладнання для Державного центру кібербезпеки.

За версією офіційного слідства, дії “Ай Ай Ті Трейдінг” могли призвести до розтрати 300 тисяч гривень. У жовтні слідчі бюро отримали доступ до документів компанії.

Правоохоронці розслідували протиправну схему з розтрати бюджетних коштів під час закупівлі ліцензійного обладнання для Державного центру кібербезпеки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3 грудня детективи НАБУ затримали ексначальника Головного слідчого управління ГПУ і "праву руку" директора ДБР Ігоря Щербину на отриманні 75 тисяч доларів хабара.

На новину відреагував президент України Володимир Зеленський. Він заявив про необхідність оновлення керівництва ДБР і закликав Раду підтримати законопроєкт про перезапуск бюро.

Глава бюро Роман Труба відповів на звинувачення і заявив, що вони нібито мають певні неточності і водночас дискредитують репутацію очолюваного ним відомства.

27 грудня Володимир Зеленський звільнив Трубу з посади і призначив Ірину Венедіктову тимчасовою виконувачкою обов'язків глави ДБР.

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