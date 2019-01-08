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Датчики, камери і дешева комуналка: головні риси новобудови

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Підземний паркінг, камери відеоспостереження та система контролю доступу – це всього лише мала частина характеристик, які відрізняють новобудову від старих будинків.

Як підтримується порядок у новобудові, ми дізналися на прикладі житлового комплексу "Аристократ". Його в минулому році ввела в експлуатацію будівельна корпорація "Укрбуд".

Цей 24-поверховий монолітно-каркасний будинок з цегляними стінами розташований в Печерському районі Києва неподалік від станції метро "Печерська". Завдяки використанню сучасних технологій у обслуговуючої компанії є можливість створювати комплексний підхід для підтримки життєзабезпечення "Аристократа".

Датчики, камери і дешева комуналка: головні риси новобудови

Будівля обладнана системою контролю доступу. Вхід в парадні, ліфти, на поверхи, заїзд на територію або в підземний паркінг здійснюється за електронними картками або брелоки. Крім того, у всіх цих місцях, а також на прибудинковій території встановлені відеокамери. Всього їх 160, а зображення з них надходять на монітори в центральну диспетчерську.

Диспетчерська – це свого роду "центр управління" величезного будинку, куди інтегровані всі системи контролю. Черговий співробітник з автоматизованого робочого місця спостерігає за системами безпеки і життєзабезпечення: роботою електромереж, водо- і теплопостачання, ліфтів, пожежної та техногенної безпеки. Наприклад, якщо датчик подасть сигнал про задимлення, то спрацює система димовидалення, а відповідна інформація надійде не тільки в диспетчерську, але і в чергову частину ГСЧС.

Датчики, камери і дешева комуналка: головні риси новобудови

При цьому завдяки відеокамер диспетчер в реальному часі може оцінити масштаб ситуації. У разі необхідності датчики також сповістять диспетчера про витік води в підвалі або неприпустимому рівні загазованості.

Датчики, камери і дешева комуналка: головні риси новобудови

Коли змінюється температура на вулиці, то автоматика також регулює витрата тепла, що надходить в будинок через індивідуальний теплопункт, а диспетчер контролює цей процес. Такий підхід дозволяє витрачати теплову енергію максимально ефективно і підтримувати в приміщенні найбільш комфортну температуру.

Датчики, камери і дешева комуналка: головні риси новобудови

До речі, девелопер постарався мінімізувати витрати і на освітлення "Аристократа". У трьох місцях - на дахах двох входів до підземного паркінгу і на даху трансформаторної підстанції - встановлені сонячні панелі. Завдяки їм і 36 енергозберігаючим ліхтарям зі світлодіодними лампами, які автоматично включаються при настанні сутінків, висвітлюється вся прибудинкова територія житлового комплексу. Аналогічні світлодіодні лампи використовуються і всередині будинку, де встановлені також і датчики руху, що додатково дозволяє економити електроенергію.

Читайте всі новини по темі "Купівля житла" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Купівля житла
Місце
Україна
Теги
нерухомістьРинок нерухомості
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минин евген
минин евген
судя по отзывам об укрбуде, всё далеко не так радужно, скорее наоборот.
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